Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Fahrer mit 2,2 Promille auf der BAB 71 bei Sömmerda gestoppt!

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Silvesterabend, gegen 23:15 Uhr, fiel einer Streife der Autobahnpolizeistation Nordhausen auf der BAB 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, kurz nach der Anschlussstelle Kölleda, auf dem Standstreifen ein unbeleuchteter polnischer Sattelzug auf. Im Rahmen der Personen- und Fahrzeugkontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille beim 35-jährigen ukranischen Fahrzeugführer. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sattelzug wurde auf einen Parkplatz mittels Abschleppdienst umgesetzt. Die Weiterfahrt ist bis zum Eintreffen eines Ersatzfahrers untersagt worden.

