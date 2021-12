Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Betrunkener fährt mit dem Fahrrad auf der BAB 4 von der Rastanlage Teufelstal zur Anschlussstelle Stadtroda

Stadtroda, Schleifreisen (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Weihnachtsmorgen gegen 09:45 Uhr einen Fahrradfahrer auf der Autobahn 4 kurz vor der Anschlussstelle Stadtroda in Fahrtrichtung Frankfurt/M. Die Beamten der Autobahnpolizei konnten mit Unterstützung der Polizeiinspektion Saale-Holzland tatsächlich einen Fahrradfahrer an der Anschlussstelle vom Standstreifen holen. Ein Atemalkoholtest bei diesem ergab einen Wert von 2,51 Promille. Glück für den dunkel gekleideten 38jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, dass es zu keinem Unfall kam. Das Motiv und die Umstände ließen allerdings aufhorchen. Der Lkw-Fahrer war über Weihnachten mit einem Zweitfahrer auf der Rastanlage Teufelstal Nord "gestrandet". Erst am Montag wären sie zum nächsten Ladetermin gefahren. Deshalb genehmigte man sich "einen" Schluck. Doch die Vorräte waren wohl schneller alle als gedacht, weshalb der nun Beschuldigte auf ein Fahrrad stieg und Nachschub holen wollte. Nach der Blutentnahme durfte er zwar zu seinem Fahrzeug zurück, dieses aber in Deutschland nicht mehr führen. Da auch der Zweitfahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde der Sattelzug gegen ein mögliches Wegfahren von der Autobahnpolizei gesichert. Eine Sicherheitsleistung beim Beschuldigten wurde erhoben.

