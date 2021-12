Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zusammenarbeit von Autobahnpolizei und Autobahnmeisterei rettet Greifvogel auf der BAB 9 das Leben

Schleiz (ots)

Am Dienstagnachmittag alarmierten besorgte Verkehrsteilnehmer die Autobahnpolizei wegen eines Greifvogels auf der A 9. Zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz war der Vogel dem Fahrverkehr zu nahegekommen und kollidierte offenbar mit einem Fahrzeug. Danach landete das Tier auf dem Grünstreifen zwischen den Richtungsfahrbahnen und einem Teil der Fahrbahn. Mehrere besorgte Kraftfahrer riefen daraufhin bei der Polizei an. Die Beamten führten auf der Richtungsfahrbahn Berlin den Verkehr heran und konnten den Greifvogel lebend bergen. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, die ebenfalls mit zum Einsatzort gerufen worden, nahmen das Tier dann schnell in Empfang und brachten es zu einem Falkner im Saale-Orla-Kreis, der sich um die notwendige Versorgung kümmern wird. Die Beteiligten drücken "Greifi" alle Daumen, dass er sich bald wieder in die Lüfte schwingen kann.

