Polizei Bielefeld

POL-BI: Verfolgung erfolgreich - Fahrradfahrer fasst Dieb

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein couragierter Zeuge verfolgte am Donnerstag, 21.10.2021, einen Parfüm-Dieb über die Bahnhofstraße bis zur Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Zwei Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes an der Bahnhofstraße sahen um 09:15 Uhr einen Kunden, der zielgerichtet zu einem Regal mit hochpreisiger Ware ging. Er nahm mehrere Artikel aus der Auslage, steckte sie ein und verließ wieder den Laden, ohne zu bezahlen. Vor dem Geschäft lief der Dieb in Richtung Jahnplatz los und eine der Zeuginnen nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf. Ein 19-jähriger Fahrradfahrer bemerkte die Verfolgung und unterstützte die Zeugin, indem er ebenfalls den Dieb verfolgte. An dem Abgang zur Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz ließ er sein Fahrrad zurück und folgte weiter dem Dieb. Der 19-Jährige hinderte den Täter an der Haltestelle an der weiteren Flucht und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Den Streifenbeamten gegenüber räumte der polizeibekannte 18-Jährige aus Löhne den Diebstahl ein. Die bei ihm aufgefundenen Parfüm-Packungen im Wert von mehreren Hundert Euro erhielt das Geschäft zurück.

