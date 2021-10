Polizei Bielefeld

POL-BI: SUV angezündet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zeugen entdeckten am Mittwochabend, 20.10.2021, an der Wertherstraße einen Brand an einem abgestellten Mercedes AMG G 63. Ihnen fielen zwei dunkel gekleidete Männer auf, die vom Tatort aus in Richtung Stadt liefen.

Gegen 22:20 Uhr trafen zwei Bielefelder in Höhe der Hochstraße auf den brennenden SUV. Die beiden Passanten und ein Anwohner informierten die Polizei.

Bei dem Brand wurden insbesondere die Fahrerseite, der Heckbereich und der Fahrzeuginnenraum erheblich beschädigt. Die anschließende Fahndung nach den beschriebenen tatverdächtigen Männern verlief erfolglos.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse haben Kriminalbeamte die Ermittlungen zu einer Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Brand:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell