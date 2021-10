Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stehlen Roller

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne-

Zwischen Sonntag, 17.10.2021, und Mittwoch, 20.10.2021, entwendeten Unbekannte im Kürschnerweg ein verschlossenes Kleinkraftrad.

Der Eigentümer stellte den Roller am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr in unmittelbarer Nähe zum Hauseingang eines Mehrfamilienhauses verschlossen ab. Mittwochvormittag gegen 10:50 Uhr bemerkte er den Diebstahl und zeigte ihn anschließend bei der Polizei an.

Bei dem Roller handelt es sich um ein Piaggio Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 742LNF.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell