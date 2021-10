Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche bei Unfall verletzt - Radfahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Eine jugendliche Fußgängerin schilderte Polizisten, am Mittwoch, 20.10.2021, von einem Radfahrer umgefahren worden zu sein. Die Polizei sucht Zeugen sowie den Fahrradfahrer.

Eine 16-jährige Bielefelderin zeigte bei der Polizei an, dass sie gegen 21:45 Uhr mit ihrem Begleiter auf der Kreuzstraße in Richtung Adenauer Platz gegangen sei. Sie gab an, in Höhe der Hans-Sachs-Straße, von einem Radfahrer angefahren worden zu sein. Sie stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht den Radfahrer.

Fahrradfahrer und Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell