Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit Personenschaden: A44, Richtungsfahrbahn Dortmund, KM 69,100

Bielefeld (ots)

(Ku) BAB A44, Bad Wünnenberg

Auf der BAB A44 kam es am 20.10.2021 gegen 22:25 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Dortmund kurz vor dem Kreuz Wünnenberg-Haaren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Aufgrund eines langsam fahrenden Schwertransportes staute sich der Verkehr auf beiden Fahrstreifen. Am Stauende fuhr ein 58-jähriger Osnabrücker im Iveco auf dem rechten Fahrstreifen. Aus Unachtsamkeit fuhr ein 24-jähriger Fahrer mit seinem rumänischen Sattelzug auf den Iveco auf. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr wiederum ein 41-jähriger Fahrer aus Wuppertal mit seinem Peugeot Boxer auf den Auflieger des rumänischen Sattelzuges auf. Der Fahrer des Peugeots wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Paderborn verbracht. Die anderen beiden Fahrer wurden zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus nach Salzkotten verbracht. Der Fahrer des rumänischen Sattelzuges wurde unmittelbar nach der Untersuchung unverletzt aus dem Krankenhaus entlassen. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Dortmund wurde nach einer Vollsperrung um 02:15 Uhr wieder frei gegeben. Eine Ableitung des Verkehrs wurde durch die Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Lichtenau-Westf. sichergestellt. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 9 km Länge.

