Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Brigach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin kommt von der Straße ab (17.06.2021)

St Georgen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Ortsdurchfahrt "Untertal". Eine 53-jährige Renault Twingo Fahrerin verlor wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Straße ab, wo sie gegen ein Metallgeländer prallte. Am total zerstörten Geländer entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Den Schaden am Renault schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell