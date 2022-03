Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Alkoholisierter Pkw-Fahrer nimmt Polizisten die Vorfahrt

Ludwigsburg (ots)

Beamte der Kriminalpolizei befuhren am Mittwoch gegen 02:00 Uhr die Gartenstraße in Sindelfingen, als ihnen ein 44-jähriger VW-Lenker an der Kreuzung zur Bahnhofstraße die Vorfahrt nahm. Während die Zivilstreife dem VW-Fahrer folgte, überholte er in einer 30er Zone einen unbeteiligten Pkw. Der 44-Jährige wurde nach seinen Fahrmanövern durch die Kriminalbeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

