Polizei Köln

POL-K: 210817-2-K 90-Jähriger von Stadtbahn mitgeschleift

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (16. August) hat ein Senior (90) versucht, in eine Stadtbahn an der Haltestelle Subbelrather Straße/Gürtel in Köln-Ehrenfeld einzusteigen und sich dabei schwer verletzt.

Gegen 17 Uhr hielt er seinen Gehstock in die zur Abfahrt schließende Tür. Beim Anfahren der Bahn stürzte er und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopfverletzungen in eine Klinik. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell