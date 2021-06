Polizei Köln

POL-K: 210616-3-K/REK Unfallursache Ablenkung: Motorradfahrer stürzt nach Griff an Schutzbrille

Köln (ots)

Ablenkung ist eine oft unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr. Eine kurze Unachtsamkeit, wie der Griff zu einer Schutzbrille während der Fahrt hat am Montagabend (15. Juni) zu dem folgenschweren Sturz eines 32 Jahre alten Motorradfahrers Am Eifeltor in Köln-Rondorf geführt.

Eigenen Angaben nach soll der 32-Jährige versucht haben, seine verschmutzte Schutzbrille auszuziehen und war infolgedessen mit seiner Harley-Davidson im Kreisverkehr gegen den Bordstein und die Schutzplanke gefahren. Der Kölner stürzte, rutschte mehrere Meter über die Straße und prallte gegen ein Verkehrsschild. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

Nicht nur Handlungen, wie Telefonieren oder das Einstellen von Navigationsgeräten können die Konzentration während der Fahrt beeinträchtigen. Oftmals sind es auch kleine, nebensächliche Handlungen, die vom Verkehrsgeschehen ablenken und schwere Folgen haben können. (al/rr)

