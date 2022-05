POL-PDMY: POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kind

Mayen, Am Brückentor (ots) - In der Nacht vom 03. auf 04.05.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe eines Gemüsegeschäftes. Bislang unbekannte Täter warfen einen Stein in das Ausstellungfenster des Ladens und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Pressestelle ...

