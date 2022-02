Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 19-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

An der Kreuzung Hülsenbuscher Straße / Brückenstraße / Westtangente wurde am Mittwoch (16. Februar) eine 19-jährige Fußgängerin aus Gummersbach von einem Auto erfasst; sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 19 Uhr wollte ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Gummersbach aus der Hülsenbuscher Straße nach links auf die Westtangente in Richtung Marienheide abbiegen. Zeitgleich ging die 19-Jährige von der Brückenstraße in Richtung Hülsenbuscher Straße und überquerte die Fahrbahn an der dortigen Ampel. Dabei erfasste der Pkw die Fußgängerin. Sie zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten.

