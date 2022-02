Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autos auf dem Bernberg aufgebrochen

Gummersbach (ots)

In der Taubenstraße sind Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag (14./15. Februar) in zwei Autos eingebrochen; bei einem weiteren scheiterten sie am Türschloss. An einem Wagen hatten die Täter eine Seitenscheibe zerstört, um in den Innenraum vordringen zu können. Bei den anderen beiden Autos drangen sie mit einem Gegenstand in die Schlösser ein, konnten aber nur ein Auto auf diese Weise öffnen. Ob die Täter etwas gestohlen haben, konnte noch nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell