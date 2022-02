Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Mofa und Pkw

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa und einem Pkw im Einmündungsbereich der Alte-Kölner-Straße und der Gladbacher Straße (B506) hat sich am Dienstagmorgen (15. Februar) ein 32-Jähriger aus Wipperfürth leichte Verletzungen zugezogen. Der 32-Jährige war um 7.20 Uhr mit seinem Mofa auf der B506 in Richtung Klingsiepen unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 30-Jährige aus Wipperfürth auf der Alte-Kölner-Straße und beabsichtigte nach links auf die B506 abzubiegen. Dabei kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mofafahrer. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die B506 war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.

