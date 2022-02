Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gummersbacherin mit Schockanruf hereingelegt

Gummersbach (ots)

Mit der Masche eines schweren Unfalls haben Betrüger am Dienstag eine Seniorin aus Gummersbach-Derschlag betrogen. Die Frau hatte gegen 13.45 Uhr einen Anruf erhalten. Am anderen Ende der Leitung war eine Frau zu hören, die völlig aufgelöst und weinend davon erzählte, einen schweren Unfall verursacht zu haben. Kurz darauf übernahm ein Mann das Telefon. Dieser erklärte, dass die Tochter in einen Unfall verwickelt sei, bei der eine junge Mutter von drei Kindern tödlich verletzt worden sei. Die Tochter sei nun im Gefängnis und könne nur nach Zahlung einer Kaution freigelassen werden. Im weiteren Verlauf konnte der Mann die Geschädigte dazu bewegen, eine Kaution an einen Geldboten zu übergeben. Gegen 15.30 Uhr erschien dann ein kleinerer, untersetzter Mann, der eine dunkle Jacke und eine karierte Schiebermütze trug. Der Mann übernahm das als Kaution gedachte Geld und verschwand.

Die Geschichten, mit denen Betrüger am Telefon aufwarten, variieren immer wieder. Die Betrüger setzen ihre Opfer unter Druck und spielen ihre Rollen sehr überzeugend. Bei der Frage nach Geld oder Wertsachen sollten aber sofort alle Alarmglocken schrillen; dies sind typische Fragen, die nur Betrüger stellen! Legen Sie in solchen Fällen sofort auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell