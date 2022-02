Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch an der Elberfelder Straße

Radevormwald (ots)

In ein Haus an der Elberfelder Straße sind Unbekannte im Verlauf des Wochenendes (12. - 14. Februar) eingestiegen. Zugang zu dem derzeit nicht bewohnten Haus verschafften sich die Täter über die Rückseite des Gebäudes, an der sie eine Nebeneingangstüre aufbrechen konnten. Ob bei dem Einbruch etwas erbeutet wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenerstattung noch nicht geklärt werden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell