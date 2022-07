Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmenkomplex- Diebe werfen Fensterscheibe ein

Herford (ots)

(sls) Zu einem Einbruch in eine Firma für Steuerungstechnik kam es in der Nacht zu Dienstag (12.7.) an der Ahmser Straße in Herford. Gegen 4.00 Uhr beabsichtigte ein Firmenlieferant im hinteren Objektbereich diverse Elektronteile abzuladen. Der Zeuge bemerkte eine beschädigte Fensterscheibe und informierte die Polizei. Ermittlungen durch die eingetroffenen Polizeibeamten ergaben, dass die Täter mit einem Stein die Fensterscheibe einschlugen und in das Innere des Firmengebäudes gelangten. Hier wurde sämtliche Büroräume durchsucht und neben dem Fenster noch eine weitere Glastür beschädigt. Aus einem Aktenschrank entwendeten die Diebe eine hohe Bargeldsumme im sechs-stelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter durch das Fenster in unbekannte Richtung. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Kriminalpolizei in Herford zu melden.

