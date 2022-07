Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchte Brandstiftung- Unbekannte verschütten Benzin und Öl

Bünde (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (11.7.) gegen 17.00 Uhr meldete sich der Eigentümer eines Hauses am Ahler Grenzweg auf der Leitstelle der Polizei und machte Angaben zu einer versuchten Brandstiftung. Nach ersten Ermittlungen betraten augenscheinlich bislang unbekannte Personen eine Garage und Scheune auf dem Grundstücksgelände. Das zurzeit anliegende leerstehende Wohngebäude wurde nicht betreten. Innerhalb der Garage verschütteten die Täter mehrere Liter Benzin und Öl über einen älteren schwarzen Opel Corsa und verteilten noch mehr Flüssigkeit. Anschließend legten sie eine längere Benzinspur durch die anliegende Scheune bis vor das Scheunentor. Es besteht der Verdacht, dass diese angezündet werden sollte, um die Scheune und die Garage in Brand zu setzen. Zu einem Brand ist es nicht gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben und Angaben zu diesen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell