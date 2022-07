Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flucht vor der Polizei endet in Seitenstraße- Fahrer im Gebüsch aufgefunden

Spenge (ots)

(sls) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle sollte der Fahrer eines grauen VW Golf in der Nacht zu Samstag (9.7.) in Spenge auf der Langen Straße angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer ignorierte gegen 03.00 Uhr sämtliche Anhaltezeichen und bog mit erhöhter Geschwindigkeit zunächst in die Hermannstraße und dann noch weiter auf den unbefestigten Martinsweg ein. Den als Gehweg vorgesehenen Martinsweg durchfuhr der Golf-Fahrer trotz gefährlicher Hindernisse wie Bäume, Sträucher, Parkbanken und Poller. Die Flucht ging weiter über die Bussche-Münch-Straße bis hinein in die Hamfeldstraße. Nach einigen Metern verlor der Fahrer die Kontrolle über den Golf und fuhr gegen einen geparkten VW California. Nach dem Unfall flüchteten die Fahrer und auch der Beifahrer aus dem Auto heraus in Richtung Bussche-Münch-Straße. Der Fahrer des Golf konnte einige Meter weiter im Bereich der Bachstraße, flach auf dem Boden liegend, in einem Strauchgewächs versteckt, angetroffen werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass es sich um einen 20-Jährigen aus Bünde handelt, der zur Zeit der Fahrt nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren ergaben die ersten Ermittlungen, dass der Bünder unter dem Einfluss von Alkohol und auch Betäubungsmittel stand. Im Fahrzeug wurden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Dem Tatverdächtigen wurden im Anschluss entsprechende Blutproben entnommen. Der Golf und auch der geparkte California wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand. Der bis dahin noch flüchtige Beifahrer meldete sich am Samstagmittag selbständig auf der Polizeiwache in Enger und gab an, zur Unfallzeit im Fahrzeug des Bünders gesessen zu haben und ebenfalls vor der Polizei geflüchtet zu sein. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell