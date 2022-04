Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim

Rhein-Neckar-Kreis: Anhänger löst sich von Auto und kollidiert mit Gegenverkehr

Altlußheim (ots)

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr löste sich auf der K4250 der Anhänger eines VW Tourans und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf. Der 54-jährige Fahrer des Tourans war von Altlußheim in Richtung Ketsch unterwegs, als sich die Anhängerkupplung von dessen Auto löste und der mit Sand beladene Anhänger unkontrolliert in den Gegenverkehr geriet. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 64-jährige Golf-Fahrer so schwer, dass er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ersten Ermittlungen zufolge war die Anhängerkupplung nicht korrekt am Auto befestigt, weshalb sich diese während der Fahrt löste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell