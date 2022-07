POL-HF: Sondereinsatz Polizei HF - Präsenzeinsatz zur Steigerung der Sicherheit - bitte kreisweit veröffentlichen

Kreispolizeibehörde Herford

(um) In der Nacht von Freitag (08.07.) auf Samstag zeigte die Polizei Herford mit uniformierten und zivilen Kräften erneut eine starke Präsenz im Rahmen eines Einsatzes in der Herforder Innenstadt. Ziel war es, die polizeiliche Präsenz zu erhöhen und durch Steigerung des Kontrolldrucks mögliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Vorfeld zu verhindern. Darüber hinaus sollten Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen verfolgt werden, insbesondere Geschwindigkeitsverstöße und Alkohol- und Drogenfahrten bei jungen Fahranfängern. Besonderheit dieses Einsatzes war die Unterstützung der Beamtinnen und Beamten durch Auszubildende bzw. Studierende im Praktikum. Insgesamt elf Beamtinnen und Beamte, die sich zur Zeit im Praktikum der Behörde befinden, hatten so die Möglichkeit ihren zukünftigen Einsatzbereich kennenzulernen. An der Seite der meist jungen Beamtinnen und Beamten ist immer ein erfahrener speziell ausgebildeter älterer Beamter oder eine Beamtin, der sog. Tutor. Er oder Sie begleitet in der praktischen Phase der Ausbildung und vertieft die Studieninhalte in praxi. Der Einsatzleiter EPHK Dietmar Vogt freut sich über die Teilnahme durch die ganz jungen Einsatzkräfte: "Wir haben beide was davon. Die Behörde hat interessierte Unterstützerinnen und Unterstützer und die Auszubildenden nehmen viel an neuem Erlernten aus dem Einsatz mit." Die Einsatz endete in den frühen Morgenstunden. Mit mehreren Blutproben und teils erheblichen Verkehrsverstößen zeigt sich das Erfordernis solcher Maßnahmen im Einsatzraum. Neben den Innenstadtkontrollen zahlreicher Fahrzeuge, werden alleine zwei Fahrverbote ausgesprochen. Die beiden Verkehrsteilnehmer fuhren 90 bzw. 87km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Es waren Fahrzeuge mit technischen Mängeln und ebenso wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis an den beiden großen Kontrollstellen in Vlotho an der Weser Straße und an der Bielefelder Straße in Herford. Zusätzlich hatten die Auszubildenden die Chance die sog. Tuningszene am Industriegebiet an der Röntgenstraße kennenzulernen. Hier treffen sich vielfach am Wochenende sog. "junge Fahrer" mit ihren PKW über spezielle Sozial-Media-Gruppen. Ziel ist es die technischen Veränderungen ihrer Fahrzeuge untereinander zu präsentieren. Nicht selten werden in diesem Zusammenhang allerdings die technischen sowie verkehrsrechtliche Vorschriften nicht immer eingehalten. Eine Überwachung des Verkehrsraumes in diesem Bereich hat im Rahmen des Einsatzes der Verkehrsdienst der Polizei Herford vorgenommen. Zudem war ein Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen im Straßenverkehr unterwegs. In dessen Wohnung stellten die Beamten Marihuana und eine Cannabispflanze sicher. Insgesamt erfolgten vier Blutprobenentnahmen in der Nacht aufgrund von Alkohol- bzw. Drogenkonsum (3/1). In der Nacht (03:30 Uhr) kam es noch im Bereich der Steinstraße in einer Cocktailbar zur einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Vor Eintreffen der einschreitenden Beamten wenige Minuten nach Anruf waren die Personen nicht mehr vor Ort. In der näheren Umgebung trafen die Beamten auf die beteiligten Personen und klärten zusammen mit den jungen Beamten den Sachverhalt. Einer der Täter hatte in der Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt und dadurch die anderen beiden verletzt. Die Ermittlungen in dieser Körperverletzung dauern an. Alle Personen konnten vor Ort entlassen werden. Für die jungen Beamtinnen und Beamten ging schließlich ein spannender Einsatz am Wochenende zu Ende. Die Polizei Herford wird allerdings an den Wochenenden unangekündigte Einsätze zur Steigerung der Sicherheit in der Innenstadt und im Kreisgebiet in Zukunft weiterhin durchführen.

