POL-HF: Bekämpfung Eigentumskriminalität - Festnahme auf frischer Tat mit Widerstand gegen Diensthund

Kirchlengern (ots)

(um) In der letzten Nacht gelang der Polizei die Festnahme eine dringend Tatverdächtigen 36-jährigen Mannes in Kirchlengern. Der Mann konnte im Rahmen des Konzeptes zur Bekämpfung der Eigentumsdelikte durch einen Diensthundeführer an der Straße Im Obrock Ecke Espelweg angetroffen werden. Der ersten Ansprache zur Personenkontrolle entzog sich der Mann auf einem E-Bike. Wie sich hinterher rausstellte, handelt es sich um ein gestohlenes Elektro-Fahrrad. Der Beamte konnte dem flüchtenden Radler den Weg mit dem Streifenwagen am Hallenbad versperren und stellte sich dem Gesuchten nun mit dem Diensthund in den Weg. Wenig beeindruckt flüchtete der Mann weiter. In diesem Moment der Ansprache erfolgte die Androhung zum Einsatz des Diensthundes. Zudem erkannte der Beamte in dem Straftäter einen per Haftbefehl gesuchten Kirchlengeraner. Der nun eingesetzte Diensthund nahm die Verfolgung auf und stellte letztlich außerhalb der Sichtweite des Beamten die Person Ecke Rottlandweg Im Obrock. Der Mann wehrte sich gegen den Hund derart heftig, dass das Tier erheblich verletzt wurde. Ebenso verletzte der Diensthund den 36-Jährigen an Bein und Arm. Zur Versorgung der Verletzungen erschien ein Rettungswagen vor Ort und transportierte den Festgenommenen in ein Krankenhaus. Dort verblieb er unter der Bewachung von Polizeibeamten. Die Versorgung des Diensthundes erfolgte in einer Tierklinik. Die Polizei stellte beim Täter ein hochwertiges Pedelec der Marke Cube sicher. Ein möglicher Tatort dazu könnte am Aqua Fun liegen. Zudem hatte der Mann Einbruchswerkzeug, sowie aufgebrochene Schlösser in einem Rucksack bei sich. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um eine Meldung von möglichen Tatorten durch die Geschädigten, da im Raume steht, dass der Mann kurz vor der Festnahme verschiedene Tatorte aufgesucht und Eigentumsdelikte begangen hat. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

