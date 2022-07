Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei- Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (7.7.) fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Mindener Straße in Herford ein grüner BMW auf, der augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit die Mindener Straße stadtauswärts fuhr. Als die Beamten versuchten das Fahrzeug gegen 23.10 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle anzuhalten, beschleunigte der Fahrer und bog mit dem BWM in die Magdeburger Straße ein. Durch die hohe Geschwindigkeit des BMW und um eine Gefährdung für andere Personen zu verhindern, konnte die Streifenwagenbesatzung dem BMW nicht direkt folgen. In der Magdeburger Straße wurde der BMW dann kurze Zeit später verunfallt in Höhe der Hausnummer 63 aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person mehr im Fahrzeug. Der Fahrzeugführer hatte zuvor mehrere Unfälle verursacht, in dem er gegen drei geparkte PKW (VW Polo, Mazda, Mercedes) fuhr und gegen einen Hochkantstein schleuderte. Aufmerksame Zeugen konnten beobachten, wie nach dem Unfall eine männliche Person aus dem Fahrzeug stieg und zwischen zwei Wohnhäusern flüchtete. Anhand der Beschreibung konnte die Person auf der Mindener Straße durch eingesetzte Polizeistreife angetroffen werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um einen 25-Jährigen aus Enger handelt. Da der Verdacht bestand, dass der Engeraner den BMW unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel geführt hat, wurden ihm entsprechende Blutproben entnommen. Der Tatverdächtige ist nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. In wie weit der BMW vorher durch den 25-Jährige in Enger entwendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen noch aufzeigen. Der BMW wurde vorläufig sichergestellt. Die geparkten Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 24.000 Euro geschätzt. Die weitere Bearbeitung hat das Verkehrskommissariat übernommen.

