POL-HF: Körperverletzung auf Parkplatz- Faustschlag ins Gesicht

Herford (ots) - (sls) In der Nacht zu Dienstag (5.7.) kam es an der Uhlandstraße in Herford zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum von Montagabend gegen 22.30 Uhr bis dann zum Dienstagmorgen um 07.45 Uhr drangen unbekannte Täter, augenscheinlich durch die Terrassentür, in das Haus ein und nahmen einen zwei Rucksäcke und eine Umhängetasche mit. In ...

mehr