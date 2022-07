Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Privatwohnung- Täter nehmen Fahrrad und Papiere mit

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (5.7.) kam es an der Uhlandstraße in Herford zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum von Montagabend gegen 22.30 Uhr bis dann zum Dienstagmorgen um 07.45 Uhr drangen unbekannte Täter, augenscheinlich durch die Terrassentür, in das Haus ein und nahmen einen zwei Rucksäcke und eine Umhängetasche mit. In einem schwarzen Rucksack im Wohnzimmer befanden sich neben einem "Surface" Laptop und Kalender auch eine Festplatte der Marke Toshiba. Eine rot/orange Umhängetasche befand sich ebenfalls mit persönlichen Papieren, Schlüssel, Kopfhörer und etwas Bargeld im Wohnzimmer und wurde samt Inhalt mit entwendet. Die Täter betraten nach bisherigen Ermittlungen auch die Küche und entwendeten daraus Ladekabel, Bargeld und einen weiteren schwarzen Rucksack. Im Rucksack befanden sich ebenfalls persönliche Papiere, sowie Mobiltelefon und Schlüssel. Nachdem die Täter aus dem Objekt flüchteten, nahmen sie ein schwarzes Mountainbike (rot/schwarz) der Marke Track+ aus einer Gartenlaube mit. Durch den Geschädigten wurde am Dienstagmittag festgestellt, dass von seinem Konto bereits eine vierstellige Summe unberechtigter Weise abgebucht wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zum Einbruch oder auch Verbleib des Diebesgutes machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell