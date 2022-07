Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Riskantes Überholmanöver führt zum Unfall- Verursacher versuchte zu flüchten

Herford (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (4.7.) gegen 17.40 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Elverdisser Straße in Herford gerufen. Nach Aussagen der Unfallbeteiligten befuhr ein 55-Jähriger aus Hiddenhausen mit seinem Treckergespann die Elverdisser Straße aus Richtung Bielefeld kommend in Richtung Herford. Hinter dem 55-Jährigen befand sich ein junger Audi-Fahrer im Alter von 24 Jahren. In Höhe der Einmündung Waldstraße beabsichtigte der Audi-Fahrer aus Herford das Treckergespann zu überholen. Hierbei übersah er jedoch den entgegenkommenden Verkehr. Ein Ford Transit Fahrer und ein direkt dahinter fahrender 57-Jähriger Yamaha-Fahrer (beide aus Herford) befanden sich auf dem Weg in Richtung Bielefeld. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden leiteteten der Fahrer des Trecker-Gespanns und auch der entgegenkommende 52-jährige Transit-Fahrer eine Vollbremsung ein. Der Yamaha-Fahrer konnte auf das plötzliche Bremsmanöver nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den vor ihm bremsenden Ford-Transit hinten auf. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Im Anschluss versuchte der Audi-Fahrer einfach weiterzufahren, ohne sich um den entstandenen Unfall zu kümmern. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte er einige Meter gestoppt und eine Unfallaufnahme ermöglicht werden. Der verletzte Motorradfahrer wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Ford Transit und dem Motorrad wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Den Verursacher erwartet eine Anzeige wegen Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht, sowie rücksichtsloses Verhalten beim Überholen. Die weitere Bearbeitung hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell