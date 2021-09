Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - PolBORCast

Die Polizei im Ohr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Borken (ots)

Neu ist das Format Podcast nicht, für die Kreispolizeibehörde Borken schon. Der Weg wird beschritten, um neue Hörerinnen und Hörer mit polizeilichen Themen zu unterhalten, aber auch zu informieren. Verkehrssicherheitsarbeit, Kriminalprävention und andere Themen werden mit wechselnden Fachleuten in lockerer Atmosphäre besprochen.

Folge # 1

Erntezeit im Kreis Borken

Die Straßen im Kreis Borken werden in den kommenden Wochen wieder mit Erntefahrzeugen gefüllt sein. Der Mais muss eingefahren werden. In diesem Jahr steht die grüne Pflanze mit ihren gelben Früchten sehr hoch auf den Ackerflächen. So wird die eine oder andere Fahrt mehr nötig sein, um das kostbare Gut unter Dach zu bekommen. Über dieses Thema sprechen Polizeihauptkommissar Bernhard Hackfort und Thorsten Ohm von der Pressestelle der Polizei. Zu hören ist das Gespräch in dem neuen Format, dem Podcast. PolBORCast wird in Zukunft immer wieder über Fragen rund um die Verkehrssicherheit, die Kriminalitätsprävention und andere aktuelle und zeitlose Themen informieren. In der ersten Folge geht es nun um die Erntezeit und die Sicherheit auf den Straßen im Kreis Borken. Bernhard Hackfort ist ein Experte für die Aufnahme von schweren Unfällen, aber auch für den Schwerlastverkehr sowie die Ladungssicherung. Normalerweise arbeitet er im Verkehrskommissariat 2 in Ahaus. Er beschult aber auch Polizeibeamtinnen sowie Polizeibeamte und hält gelegentlich auf landwirtschaftlichen Veranstaltungen Fachvorträge.

Hier geht es zum PolBORCast: https://borken.polizei.nrw/podcast/polborcast

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell