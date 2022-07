Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallbeteiligter gesucht- Zusammenstoß mit Radfahrer

Bünde (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford ist auf der Suche nach einem Radfahrer, der am Montagnachmittag (4.7.) an einem Verkehrsunfall in Bünde beteiligt war. Gegen 15.50 Uhr befand sich ein 20-jähriger aus Hiddenhausen mit seinem Ford Ka auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Weseler Straße. Zum selben Zeitpunkt bog ein bislang unbekannter Radfahrer vom Parkplatz eines Einkaufmarktes auf die Kurt-Schumacher Straße ein und fuhr parallel auf dem dortigen Radweg neben dem Ford-Fahrer. Plötzlich befuhr der Radfahrer die Fahrbahn, um augenscheinlich die Straße zu überqueren. Hierbei übersah er jedoch den Autofahrer und stieß seitlich mit dem Ford zusammen. Der Radfahrer stürzte durch die Kollision und verletzte sich augenscheinlich leicht an Armen und Oberkörper. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Radfahrer wieder, ohne das Personalien ausgetauscht werden konnten. Der beteiligte Radfahrer oder weitere Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

