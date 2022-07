Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit mehreren Bäumen- BMW landet im Straßengraben

Rödinghausen (ots)

(sls) Eine 21-Jährige aus Enger befuhr in der Nacht zu Samstag die Bünder Straße in Rödinghausen. Als sie sich mit ihrem BMW gegen 00.15 Uhr einige Meter hinter dem Kreuzungsbereich Werkstraße / Knüwelweg in Fahrtrichtung Hansastraße befand, kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von Fahrbahn ab. Hierbei touchierte sie zunächst einen Straßenbaum und schleuderte noch weiter gegen einen nächsten Baum. Anschließend kam der BMW erst im Straßengraben zum Stehen. Da als mögliche Unfallursache der Genuss von Alkohol nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Alco-Test durchgeführt. Da dieser deutlich positiv verlief, wurde der Engeranerin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, so wie eine ärztliche Versorgung der leichten Verletzungen durchgeführt. Der BMW wurde von der Unfallstelle abgeschleppt und der Führerschein der 21-Jährigen vorläufig sichergestellt. Der Schaden am Fahrzeug und den Bäumen wurde auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell