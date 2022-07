Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polo-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab- PKW landet auf dem Dach

Kirchlengern (ots)

(sls) Bereits am Freitagmorgen (1.7.) kam es in Kirchlengern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-Jähriger aus Kirchlengern leicht verletzt wurde. Gegen 00.10 Uhr befuhr der 28-Jährige zunächst die Löhner Straße in Richtung Kirchlengern. Nachdem er nach links auf die Herforder Straße einbog, kam er einige Meter weiter in Höhe des Oberbehmer Weg plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Der Polo durchfuhr zunächst den anliegenden Graben und überschlug sich anschließend. Auf dem Dach liegend kam des Fahrzeugs dann zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Überschlag leicht im Gesichts- und Oberkörperbereich verletzt. Er konnte noch selbstständig aus dem Fahrzeug herauskommen und sich anschließend durch eine Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgen lassen. Da der Verdacht bestand, dass der Kirchlengeraner vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hat, wurde ein freiwilliger Alco-Test durchgeführt. Dieser verlief deutlich positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Leichtverletzten wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen vorläufig untersagt. Der komplett beschädigte Polo wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

