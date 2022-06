POL-BO: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Mögliche Freiheitsberaubung in Bochum-Grumme

Herne (ots) - Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Sachbearbeitung nach einem Dooring-Unfall in Wanne-Eickel übernommen. Am gestrigen 21. Juni, um Mitternacht, befuhr eine Hernerin (71) mit ihrem Pedelec die Hauptstraße in Richtung Burgstraße. Als sie sich auf Höhe der Hausnummer 16 befand, öffnete ein 60-jähriger Bochumer die Fahrertür seines geparkten Wagens und übersah nach seinen Angaben die 71-Jährige. ...

mehr