POL-BO: Schülerin (10) bei Unfall leicht verletzt - weißer Mercedes flüchtig

Bochum (ots) - Das Regionalkommissariat 32 ermittelt nach einem Raubdelikt am frühen Sonntagmorgen (19. Juni zwischen 1.20 und 3.30 Uhr) in der Bochumer Rosenbergsiedlung. An der dortigen Haydnstraße, unweit eines kleinen Verbrauchermarktes, wurde eine 14-jährige Bochumerin ihrer Handtasche mit persönlichem Inhalt beraubt. Nach bisherigem Kenntnisstand saß sie ...

