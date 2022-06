POL-BO: Handtaschenraub in der Rosenbergsiedlung - 14-Jährige verletzt - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Nach einem Fahrzeugbrand am frühen Sonntagmorgen, 19. Juni, in Witten bittet die Kripo um Zeugenhinweise. Gegen 4.30 Uhr meldeten Zeugen den Brand über den Notruf. Die Feuerwehr löschte das Auto, welches in einem Innenhof im Bereich der Hammerstraße stand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Ersten Ermittlungen zufolge kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Das ...

