POL-BO: Fahrzeugbrand: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots) - Die Kripo sucht nach einem Mann, der sich am Samstag, 18. Juni, in unsittlicher Weise einer Joggerin (32, aus Herne) gezeigt hat. Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Um kurz nach 11 Uhr war die Frau am Rhein-Herne-Kanal im Bereich der Schleuse Herne-Ost joggen, als sie von einem Radfahrer überholt wurde. Der Mann stoppte vor ihr, zog seine Hose ein Stück herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. ...

