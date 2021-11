Polizei Hagen

POL-HA: Minderjährige Ladendiebin beißt Ladendetektiv in den Finger

Hagen-Wehringhausen (ots)

Freitag (05.11.2021) beging eine Hagenerin in einem Lebensmittelgeschäft in der Wehringhauser Straße einen räuberischen Ladendiebstahl. Gegen 15.30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, wie die 16-Jährige ein Glas Tomatensauce aus einem Regal nahm und dieses in ihrem Rucksack verstaute. Der Mann sprach die Heranwachsende an, die daraufhin versuchte zu flüchten. Als er sie am Arm festhalten wollte, schlug sie ihm in das Gesicht und biss ihm in einen Finger. Die Jugendliche erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell