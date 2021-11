Polizei Hagen

POL-HA: Telefonsprechstunde am 10. November - Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark!"

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 10. November 2021, von 10-12 Uhr ist es wieder soweit. Die Experten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Hagen möchten einen Platz in den Terminkalendern von Internetnutzern ergattern, um über das Thema Passwortsicherheit zu sprechen. In einer Telefonsprechstunde im Rahmen der Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark" klären die Beamten darüber auf, wie Hackern das Leben schwer gemacht werden kann. Der Schlüssel zum Erfolg ist denkbar einfach - ein individuelles Kennwort, das nicht so leicht geknackt werden kann.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es sei denn, es handelt sich um den Namen von Familienangehörigen, Haustieren, den Lieblingsverein oder um ähnlich berechenbare Konstellationen. Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Hagen erklärt Interessierten, worauf es bei der Wahl eines guten und sicheren Passwortes ankommt. Unter der Rufnummer 02331 - 986 1530 ist Kriminalhauptkommissar Thomas Genster Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema. Die Verbraucherzentrale NRW e. V. - Beratungsstelle Hagen ist zur selben Zeit unter der Rufnummer 02331 - 69 733 75 erreichbar. Eine weitere Telefonsprechstunde findet rund vier Wochen später am Mittwoch, 08. Dezember, von 10-12 Uhr statt.

Weitere Informationen zum Thema gibt es zudem unter: https://www.mach-dein-passwort-stark.de/ (arn)

