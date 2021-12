Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Betrunkener Rollerfahrer

Limburgerhof (ots)

Am 07.12.2021, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 57-jähriger Rollerfahrer in der Schifferstadter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch eine Ärztin Blut entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Angehörigen übergeben. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen den 57-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

