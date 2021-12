Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der am Mittwoch (01.12.2021) einen Verkehrsunfall im Gewerbegebiet "Sonnenschein" versucht hat. Der Unbekannte hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beschädigt wurde bei dem Verkehrsunfall ein Reanult Kangoo, welcher ordnungsgemäß am Straßenrad der Straße "Sonnenschein" geparkt wurde. Um 17:30 Uhr wurde der Pkw noch unbeschädigt gesehen. Um 18:10 Uhr war das Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite und der Front stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02551/15-4115 zu melden.

