Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Zeugen nach einem Verkehrsunfall gesucht

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (01.12.2021) stellte ein Taxifahrer um 14:20 Uhr sein Taxi auf dem Parkplatz des Friedhofs am Föhrendamm ab. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem Mercedes-Benz zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug an der rechten Seite erheblich beschädigt wurde. Derzeit wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Da sich der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle entfernte, werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten unter der Rufnummer 02572/9306-4415.

