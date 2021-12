Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Werkstatt

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (30.11.), 19.00 Uhr und Mittwoch (01.12.), 06.40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt an der Straße "Am Aaseebad". Die Täter öffneten auf noch unbekannte Art und Weise ein Rolltor und verschafften sich so Zugang zu der Werkstatt. Diese durchsuchten sie und öffneten dabei mehrere Schränke und Schubladen. Ein Zeuge sah die Täter in Richtung Aasee flüchten. Beute erlangten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell