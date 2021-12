Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand einer Mülltonne

Greven (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (02.12.2021) an der Martinistraße einen großen Abfallbehälter mit Restmüll in Brand gesetzt. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 03.00 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Durch das Feuer wurden zwei weitere Mülltonnen, eine Hecke und ein Zaun beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Derzeit ist die Schadenshöhe noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455.

