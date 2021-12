Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbruchsdiebstahl in eine Fleischerei

Horstmar (ots)

In der Nacht von Montag (29.11.2021), 19.00 Uhr auf Dienstag (30.11.2021), 08.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Fleischerei an der Straße "Im Gewerbegebiet" ein. Die Täter öffneten auf noch unbekannte Art und Weise eine Metalltür und gelangten so in die Räumlichkeiten der Fleischerei. Dort durchsuchten sie unter anderem ein Büro und entwendeten von dort aus Geldkassetten eine dreistellige Bargeldsumme. Außerdem entstand bei diesem Einbruch nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise bei der Polizei Steinfurt unter der Rufnummer 02551/15-4115.

