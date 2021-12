Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brand in einer Garage

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (30.11.2021) um 22.35 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand an der Horstmarer Straße gerufen. An einer Garagenreihe gegenüber des dortigen Supermarktes stand in einer offenstehenden Garage Papier in Flammen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Garagen-Gebäude entstand kein Schaden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02551/15-4115.

