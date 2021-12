Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Versuchter Diebstahl aus einem Pkw

Rheine (ots)

Am Mittwoch (01.12.2021) schlugen Unbekannte zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr die Seitenscheibe eines VW Polo ein. Das Fahrzeug war an der Straße "Alter Grenzweg" abgestellt. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug ersten Erkenntnissen zur Folge nichts. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Rheine unter der Rufnummer 05971/938-4215 zu melden.

