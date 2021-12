Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Betonpoller beschädigt

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (30.11.2021) kam es in Laggenbeck zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Mettinger Straße in Höhe einer Tankstelle. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem Betonpoller und beschädigte diesen. Zusätzlich wurden bei dem Aufprall die um den Poller verlegten Pflastersteine beschädigt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise bei der Polizei Ibbenbüren unter der Rufnummer 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell