POL-HF: Herforder wird zusammengeschlagen und ausgeraubt

Bünde (ots) - (fl) Am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, kam es in der Eichholzstraße in Bünde aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Beim Zurücksetzten aus einer Grundstücksausfahrt erfasste ein Pkw eine 83-jährige Fußgängerin aus Bünde. Diese wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden musste. Das ...

