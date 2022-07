Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Pedelec vor Bäckerei innerhalb von fünf Minuten gestohlen

Enger (ots)

(um) Am gestrigen Tage (30.06.), gegen 09:38 Uhr, parkte eine 67-Jährige ihr Pedelec vor einer Bäckerei an der Burgstraße. Das wertvolle weiße KTM Bike mit Elektromotor sicherte die Radfahrerin mit dem fest am Rad verbauten Schloss. Nachdem sie eingekauft hatte, genau fünf Minuten später, war das Rad nicht mehr vor dem Geschäft. Bislang unbekannte Täter stahlen in dieser kurzen Zeit das hochwertige Pedelec. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe. Das Rad hat einen Wert von etwa 3.500.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell