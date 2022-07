Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Baustellendiebstahl - Professionelle Täter hebeln Container auf

Herford (ots)

(um) Gleich zwei Baucontainer eines Ingenieursbüros hebelten bislang unbekannte Täter an der Ahmser Straße auf. Ein Magazin-Container wurde dabei professionell mit Bauholz aufgespalten, so dass Werkzeug der Marke Hilti entwendet werden konnte. Die Schadenshöhe muss noch zusammen getragen werden. Einen weiteren Planungscontainer mit einer Metalltür brachen die Täter in Schlosshöhe auf. In diesem Container blieb die Beute aus, da es sich um ein Planungscontainer handelt. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell